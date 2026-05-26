La actriz Laia Marull protagoniza 'Inventari de fugues' en el TNC - DAVID RUANO/TNC

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La actriz barcelonesa Laia Marull protagoniza la obra 'Inventari de fugues' en la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), una producción que plantea una reflexión escénica sobre cómo diferentes historias de huidas transforman el mundo y configuran el presente.

La obra, que se podrá ver del 28 de mayo al 21 de junio, está escrita por Amaya Galeote, Shaday Larios, Judith Pujol y María Velasco y dirigida por Judith Pujol, cuenta en su reparto, además de Marull, con Xavi Álvarez, Ricard Boyle, Dasha Lavrennikov, Lara Salvador Peydró y la participación de la Coral Sant Jordi.

Esta producción del TNC construye una cartografía escénica hecha de relatos, rastros y memorias que interrogan los desplazamientos humanos y sus consecuencias físicas, emocionales y políticas, imaginando un mapa vivo y cambiante que redefine las fronteras y los territorios humanos.