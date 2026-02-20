Las actuaciones en catalán de la abogacía del turno de oficio crecieron un 15% en 2025

Archivo - Fachada de la Ciutat de la Justícia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El uso del catalán en las actuaciones de los abogados del turno de oficio han crecido en un 15% durante el último año, pasando de las 15.348 de 2024 a 17.666 en 2025, ha informado el Consell de l'Advocacia Catalana en un comunicado este viernes.

El volumen alcanzado en 2025 refleja que en los últimos 4 años se han más que duplicado las actuaciones en catalán, con un incremento de un 136% respecto a las 7.483 de 2021, año en el que el se retomó el plan de formento de la lengua catalana impulsado por la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática y el Consell de l'Advocacia.

El número de letrados del turno de oficio que se inscribieron voluntariamente en este plan creció en un 4% en 2025, siendo en la actualidad 1.528 los profesionales adscritos, lo que representa el 26,3% del total de abogados del turno de oficio en Catalunya.

Los colegios de la abogacía con mayor participación en el programa son los de Vic (Barcelona), con un 80% de los abogados del turno de oficio; Manresa (Barcelona), con un 71,2%; Girona, con un 55%; Figueres (Girona), con un 43,1%; Reus (Tarragona), con un 33,1%, y Lleida, con un 32,2%.

El convenio entre el departamento de Justicia y el Consell de l'Advocacia Catalana para fomentar el catalán en el turno de oficio permitió destinar durante 2025 un total de 463.000 euros a este plan, un 15% más que el año anterior.

La inscripción al programa es voluntaria y los abogados que se acogen reciben un complemento de 25 euros por cada actuación desarrollada en catalán en el marco de la asistencia jurídica gratuita, aunque también pueden inscribirse en el programa sin percibir ningún complemento.