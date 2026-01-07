El acusado de matar a su pareja en Barcelona en julio de 2023 acepta 25 años de cárcel

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar a su pareja sentimental el 30 de julio de 2023 en Barcelona ha aceptado la pena máxima que se solicitaba para él, de 25 años de prisión, según han informado fuentes de la Fiscalía Provincial de Barcelona a Europa Press este miércoles.

El hombre, que ha sido condenado como autor de un asesinato en contexto de violencia de género con alevosía y ensañamiento, con las agravantes de género y de parentesco y la atenuante de confesión, había mantenido una relación sentimental con la víctima desde 2015 "marcada por los celos y el comportamiento posesivo y controlador", según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Este comportamiento motivó que la mujer pusiera fin a la relación en agosto de 2018, volviéndola a retomar en febrero de 2019.

El día de los hechos, con la intención de acabar con la vida de la víctima "y movido por su actitud machista y de dominación sobre el género femenino de la que era su pareja sentimental, le clavó hasta en 9 ocasiones un cuchillo de cocina", ocasionándole la muerte.

La mujer no tuvo posibilidad alguna de defensa eficaz, al hallarse confiada en su domicilio, tendida en la cama, completamente desnuda, indefensa y sorprendida por lo inesperado de la agresión, además de encontrarse afectada por el consumo de alcohol, que afectaba a su capacidad de respuesta y de reacción, según el Ministerio Público.