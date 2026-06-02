Adif adjudica el contrato de las instalaciones de seguridad del cambiador de Vila-seca (Tarragona)

Mapa del proyecto - ADIF

TARRAGONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes, a través de Adif, ha adjudicado el contrato de las instalaciones de seguridad para el nuevo cambiador de ancho de Vila-seca (Tarragona) y de los nuevos desvíos de la Bifurcación de Vila-seca por un importe de 15,84 millones de euros, informa en un comunicado este martes.

Las obras de esta instalación se licitaron por 25,26 millones de euros y garantizará la continuidad de los servicios de viajeros de la línea R16 de Rodalies hasta Tortosa, en el marco de la conexión Barcelona-Tarragona-Comunitat Valenciana del Corredor Mediterráneo.

Actualmente, Adif está desarrollando los trabajos para adaptar el tramo Castelló - Nudo de Vila-seca al ancho internacional, actuación que también incluye la implantación de este ancho en el ramal de Tortosa.

El contrato de las obras, licitado en enero, comprende la instalación de nuevos desvíos de acceso al cambiador de ancho, de cambiadores de hilo, señalización con focos LED y controladores de objetos, y la construcción de un nuevo edificio técnico para albergar el equipamiento de señalización, telecomunicaciones y energía, entre otras actuaciones.

También la adecuación de los equipos tecnológicos de regulación y gestión del tráfico de la Bifurcación de Vila-seca para adaptar su operativa al nuevo esquema de señalización y las adaptaciones en otros sistemas de control, mando y señalización, y enclaves electrónicos.