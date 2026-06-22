Adif confirma que los cortes en las líneas R3 y R14 de Rodalies son por sendos robos de cobre

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adif ha confirmado que los cortes en Rodalies en toda la línea R3 y en la R14 entre Reus y Vinaixa (Tarragona) son por sendos robos de cobre, han explicado fuentes de Renfe a Europa Press.

La circulación de toda la línea R3 de Rodalies está interrumpida por una incidencia en la infraestructura provocada por robo de cobre entre La Garriga y Les Franqueses del Vallès (Barcelona) desde este lunes a primera hora.

En la R14 se ha producido un incendio cercano a la zona de vías e incidencia en la infraestructura en la estación de Montblanc (Tarragona) causado por otro robo de cobre, que corta el tramo también desde este lunes a primera hora.