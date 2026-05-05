Adif, Generalitat, Figueres y Vilafant (Girona) avanzan en el diseño de infraestructuras ferroviarias

Reunión de Adif, alcaldes y Generalitat - ADIF

GIRONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Responsables de Adif, los ayuntamientos de Figueres y Vilafant (Girona) y la Generalitat de Catalunya han mantenido este martes la primera reunión técnica para avanzar en el diseño de las nuevas infraestructuras ferroviarias en el entorno de estos municipios, informa Adif en un comunicado.

Esta se produce tras la adjudicación, por parte de Adif, de la redacción de los proyectos de plataforma, vía y energía de la nueva variante ferroviaria de Figueres y de la remodelación de la estación de Figueres-Vilafant, por un importe superior a los 3,7 millones de euros.

Una vez adjudicado el proceso de redacción de los proyectos, en esta reunión se han abordado los objetivos del desarrollo del Estudio Informativo, entre los que destaca la unificación de los servicios ferroviarios, trasladando la actual estación convencional para crear una nueva estación intermodal en el oeste de la ciudad, en el espacio reservado anexo a la estación de alta velocidad de Figueres-Vilafant.

Ambos ayuntamientos, junto con la Generalitat, han trasladado a Adif su interés en integrar esta estación en la trama urbana de ambos municipios, en el marco del plan director urbanístico que desarrollará la administración autonómica.

La solución a desarrollar en los proyectos contempla el montaje de vía sobre 4,5 kilómetros de plataforma ya construida, así como la construcción de 9,3 kilómetros de una nueva plataforma de vía doble para terminar la conexión por el lado norte, que implicarán la construcción de un túnel de unos 1,75 kilómetros y un viaducto de unos 70 metros.