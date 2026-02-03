Adif informa a Renfe que Rodalies se recupera tras la incidencia en el centro de control de Adif

Archivo - El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona - Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha recuperado todo el servicio tras el segundo corte este martes sobre las 8.19 horas de este martes por una incidencia en el centro de control de tráfico de Adif en la Estació de França de Barcelona, han informado fuentes de Renfe a Europa Press tras ser estos informados por Adif.
El segundo corte se ha originado a las 8.08 y se ha solucionado a las 8.19 horas, mientras que el primero ha obligado a cortar la circulación de trenes entre las 7.10 y las 7.15 horas de este martes.
El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, había explicado este martes tras el primer corte que se había detenido todo el servicio "por seguridad".