Adif lamenta que el robo de cable en Lleida ha provocado incendios y "daños graves"

Instalaciones de Adif quemadas por el robo de cable - ADIF

LLEIDA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha explicado que el robo de cable de las instalaciones ferroviarias en el tramo de ancho convencional Lleida-La Plana de Picamoixons que ha ocasionado la interrupción del servicio ferroviario desde la noche de este martes y ha provocado varios incendios y "daños graves en la infraestructura".

Ha explicado en un comunicado este martes que a las 23 horas de este lunes se detectaron desconexiones en las subestaciones eléctricas y ocupaciones de circuitos de vía en diversos puntos entre Lleida y la Plana de Picamoixons, así como un primer incendio en una caseta de señalización en la estación de Vinaixa.

En un primer momento, se avisó al servicio de Bombers y se desplazaron técnicos de Adif, que constataron que los incidentes fueron provocados por el robo de cable del sistema de electrificación y el corte del de fibra óptica.

Posteriormente, el incendio se extendió a la infraestructura y a sus inmediaciones, afectando a los trayectos Vinaixa-Riu Milans y Vinaixa-Canal d'Urgell, "lo que ha causado daños de mucha gravedad en las instalaciones".

La empresa ha explicado que, hasta el momento, se ha verificado que se han quemado los enclavamientos (sistemas de regulación del tráfico) de Vinaixa y Canal d'Urgell, mientras que está pendiente de evaluación el estado de los ubicados en Riu Milans y Les Borges Blanques.