Adif licita la instalación de cerramientos en Tarragona, Altafulla y La Selva del Camp (Tarragona)

Archivo - Cerramientos en una vía de Adif - ADIF - Archivo

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitado por 1,3 millones de euros la instalación de 2,1 kilómetros de cerramientos en cuatro tramos de vía en Tarragona, Altafulla y La Selva del Camp (Tarragona), informa en un comunicado este martes.

La actuación debe incrementar las condiciones de seguridad, ya que disuade de intrusiones, tránsitos indebidos por las vías y de la creación de pasos viciosos, y favorece que los cruces se realicen por los puntos habilitados.

Las soluciones instaladas se adaptarán a las características de cada emplazamiento, y en los tramos urbanos se instalarán verjas metálicas de hasta 2,50 metros de altura, apoyadas sobre muretes o muros de hormigón, o sujetas mediante dados de hormigón.

En los tramos rurales se colocará una malla metálica de simple torsión de 2,05 metros de altura, con postes separados 3,50 metros.

Además, la instalación permitirá trabajos complementarios de habilitación de zonas de acopio; limpiezas y desbroces; desmontaje y montaje de elementos de señalización vertical, y trabajos de gestión ambiental y de residuos, entre otros.