Adif suspende la circulación de trenes en Rodalies en Catalunya "ante los efectos" del temporal

Accidente ferroviario en Gelida por el descarrilamiento de un tren tras la caída de un muro de contención
Accidente ferroviario en Gelida por el descarrilamiento de un tren tras la caída de un muro de contención - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 20 enero 2026 23:45
Seguir en

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif "mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies" desde este martes por la noche ante los efectos que el temporal provocan en la infraestructura en Catalunya.

El servicio se restablecerá "una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos", informa en un mensaje de X recogido por Europa Press.

El maquinista de un tren ha muerto este martes por la noche en Gelida (Barcelona) al descarrillar tras caer un muro de contención, y otro tren entre Blanes y Maçanet (Girona) ha impactado con una roca y ha perdido un eje.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado