Adolescència Lliure de Mòbils aplaude prohibir redes a menores de 16 y pide que haya verificación

Publicado: martes, 3 febrero 2026 18:26
BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Adolescència Lliure de Mòbils ha celebrado la medida anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, pero pide que las medidas de verificación de edad "sean efectivas".

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de Adolescència Lliure de Mòbils, Xavi Casanovas, ha aplaudido la medida porque asegura que desde el primer momento han pedido la limitación del acceso a las redes sociales, y espera que "las tecnológicas tengan sanciones penales si no limitan el acceso a ciertos contenidos".

Cree que la medida es necesaria pero que tiene que venir acompañada de un cambio cultural sobre la relación con la tecnología digital; y, sobre si esperan una prohibición de los 'smartphones' en adolescentes, ha respondido que no prevén una prohibición radical, pero que "seguramente acabe siendo la consecuencia" final.

