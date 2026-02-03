Adolescència Lliure de Mòbils aplaude prohibir redes a menores de 16 y pide que haya verificación

Archivo - Varias niñas a la salida del colegio, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Adolescència Lliure de Mòbils ha celebrado la medida anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, pero pide que las medidas de verificación de edad "sean efectivas".

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de Adolescència Lliure de Mòbils, Xavi Casanovas, ha aplaudido la medida porque asegura que desde el primer momento han pedido la limitación del acceso a las redes sociales, y espera que "las tecnológicas tengan sanciones penales si no limitan el acceso a ciertos contenidos".

Cree que la medida es necesaria pero que tiene que venir acompañada de un cambio cultural sobre la relación con la tecnología digital; y, sobre si esperan una prohibición de los 'smartphones' en adolescentes, ha respondido que no prevén una prohibición radical, pero que "seguramente acabe siendo la consecuencia" final.