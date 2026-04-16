La AECC de Barcelona recauda 336.000 euros en su Nit Solidària Contra el Càncer

Nit Solidària de la Associació Contra el Càncer a Barcelona (AECC) - AECC

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La l'Associació Contra el Càncer a Barcelona (AECC) ha conseguido una recaudación provisional de 336.000 euros en la Nit Solidària Contra el Càncer, ha anunciado la entidad en un comunicado.

El evento se ha celebrado este jueves en el Poble Espanyol de Barcelona, con la asistencia de más de 700 personas y la participación de autoridades, personalidades del mundo social y cultural y representantes de la sociedad civil.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la financiación de proyectos de investigación contra el cáncer y a programas de apoyo a pacientes y familiares.

La gala ha combinado una cena solidaria con intervenciones institucionales y contenidos audiovisuales y, uno de los momentos más destacados ha sido la subasta de dos litografías del artista Jaume Plensa, que se sumará a lo recaudado.

Al evento han asistido el presidente del Parlament, Josep Rull, la Segunda tenienta de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona Maria Eugènia Gay, así como diputados del Parlament y regidores de diversas formaciones políticas.