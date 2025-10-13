Aedas Homes abre el I concurso de cortos 'Girona 2050' sobre el futuro sostenible de la ciudad

GIRONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aedas Homes ha abierto el I Concurso Internacional de Cortometraje Urbano 'Girona 2050' para reflejar cómo puede ser la ciudad ese año desde una perspectiva sostenible, tecnológica y conectada pero sin perder su esencia, informa la promotora este lunes en un comunicado.

Los creadores deben expresar ideas, sueños y preocupaciones sobre el futuro de Girona, incluyendo en el corto una de estas ubicaciones: el Pont de las Peixateries Velles (que Eiffel proyectó y fue símbolo de modernidad en la época de construcción y apertura al exterior) o L'Estació Espai Jove (espacio para jóvenes en un edificio emblemático).

El género es libre y los participantes deben rellenar el formulario y enviar su propuesta antes del 15 de enero en la web aedashomes.com/girona2050.

PRIMER PREMIO Y MENCIÓN

El jurado concederá un primer premio dotado con 7.000 euros y un segundo que recibirá una mención especial y 3.000 euros.

Componen el jurado Aeda Homes, los colaboradores en el concurso (Ayuntamiento de Girona, la escuela audiovisual y multimedia gerundense Cifog y la Escuela Universitaria Eram) y el cineasta Samuel Martín.

El concejal de Cultura, Quim Ayats, ha afirmado que colaboran con el concurso porque es una oportunidad para escuchar la voz de la ciudadanía y conocer cómo imaginan la ciudad del futuro, lo que puede ayudar a "repensar la ciudad con ambición y responsabilidad".

'CONLASARTES BY AEDAS HOMES'

La directora de Recursos Corporativos de Aedas Homes y responsable del proyecto 'ConLasArtes by Aedas Homes', Esther Duarte, ha dicho que el concurso refleja el compromiso de la promotora por que toda ciudad sea "sostenible, conectada y humana".

Es el concurso número 23 en España del programa 'ConLasArtes by Aedas Homes', una estrategia cultural que, desde el sector inmobiliario, fomenta la producción artística con proyección internacional y que conecta a las personas con el entorno urbano.