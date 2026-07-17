Aena invertirá 153,4 millones hasta 2031 para remodelar la T2 del Aeropuerto de Barcelona

La directora del Aeropuerto de Barcelona, Eva Valenzuela, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena invertirá 153,4 millones de euros entre 2027 y 2031 en la mayor remodelación de la T2 del Aeropuerto de Barcelona desde que se construyó, con el objetivo de "coser" las distintas etapas de crecimiento de la terminal y adaptarla a las necesidades actuales, aunque no aumentará su capacidad de pasajeros.

La directora del Aeropuerto de Barcelona, Eva Valenzuela, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que se trata de actuaciones que transformarán la terminal y mejorarán el servicio: "Son actuaciones igual de importantes que las que se hicieron en la Barcelona preolímpica el año 1989".

Las obras de renovación de elementos electromecánicos ya han empezado y el resto de actuaciones está previsto que terminen antes del 2032.

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