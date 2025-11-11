Aena licitará en los próximos días el plan director para la ampliación del aeropuerto de Barcelona

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha anunciado que en los próximos días Aena publicará la licitación técnica para la gestión y el desarrollo del plan director para la ampliación del aeropuerto.

Lo ha dicho este martes en una sesión de Matins Esade, en la que ha insistido en que el aeródromo está llegando al límite de su capacidad y que está llenando los espacios que quedan en las horas valle.

Lucena ha explicado que el plan director es un "artefacto juridicotécnico que ampara los desarrollos a corto, medio y largo plazo" y que deberá tener una duración máxima de cinco años, aunque las previsiones son hacerlo todo en cuatro años.

Ha explicado que la redacción de este plan director tendrá un coste de 4,5 millones de euros --frente al medio millón habitual--, de los que 1,5 millones son para el plan director aeronáutico y el resto a la redacción de las modificaciones medioambientales.

Por otro lado, Lucena ha explicado que las previsiones son que el aeropuerto de Barcelona supere los 58 millones de pasajeros a cierre de este año.

Ha celebrado el acuerdo para ampliar la infraestructura, y ha señalado que las obras permitirán remodelar las dos terminales actuales y los parkings, prolongar 500 metros la pista más cercana al mar y realizar actuaciones compensatorias medioambientales.

Además, se construirá una nueva terminal satélite dedicada a la gestión de los vuelos intercontinentales y que estará conectada a la T1 con un tren subterráneo.

"TONTERÍAS"

Lucena ha querido salir al paso de la "enorme cantidad de tonterías" que se han dicho sobre posibles alternativas para ampliar el Aeropuerto de Barcelona.

Ha lamentado que el debate "se futbolizó: tuvimos a muchos cuñados opinando sobre grandes tribunas" sobre temas que, ha dicho, en el sector provocaban, en sus palabras, una mezcla de rubor y vergüenza.

El presidente de la empresa ha celebrado que, al final, se ha conseguido "encontrar una buena solución para la ampliación".

GOBERNANZA DEL AEROPUERTO

Sobre la voluntad de la Generalitat de entrar en la gobernanza del aeropuerto de Barcelona, Lucena ha dicho que para Aena "es fundamental" tener una buena relación con las administraciones locales.

Ha señalado que Aena es una "empresa muy importante" y que los aeropuertos españoles funcionan bien y están en cifras récord de pasajeros, por lo que ha pedido que, textualmente, si algo funciona, no lo toques.

Ha añadido que hay espacio para mejorar la coordinación de los aeropuertos con las administraciones autonómicas y locales, aunque ha subrayado que se debe a su marco regulador y la estructura híbrida de la propiedad.