La AEQT alerta de una "situación límite" por el bloqueo de instalaciones por la huelga del metal

TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) ha alertado de una "situación límite y una inminente crisis de suministros" por el bloqueo de instalaciones a causa de la huelga del sector del metal, en un comunicado este jueves.

Por ello, ha reclamado una "actuación inmediata" que garantice los accesos, el relevo de personal, los servicios esenciales y la libre circulación de personas y mercancías en el complejo químico de Tarragona.

Ha lamentado que desde el pasado lunes "se están produciendo graves restricciones al acceso de trabajadores, empresas de servicio y transportistas", lo que dificulta el relevo y obliga a las empresas a reducir su actividad.