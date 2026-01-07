El aeropuerto de Barcelona consolida su crecimiento intercontinental, según Cámara de Barcelona

Archivo - Dos personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Barcelona ha consolidado su tendencia de crecimiento intercontinental y ha avanzado hacia "un modelo menos estacional", según el Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona, informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El documento señala que el aeródromo barcelonés es la segunda infraestructura europea con más demanda de pasajeros origen-destino, solo superada por Londres (Reino Unido), con 22,1 millones de pasajeros de este tipo.

En tráfico total, es el séptimo aeropuerto de Europa, con 48,9 millones de pasajeros hasta diciembre, un 4,1% más que un año atrás.

La corporación ha señalado que, durante la temporada de invierno 2025/2026, el aeropuerto cuenta con 46 rutas intercontinentales, una más que en la anterior temporada de invierno.

Por otro lado, ha explicado que las entregas de aeronaves de fuselaje ancho "abren nuevas oportunidades" para ampliar la red de vuelos intercontinentales de Barcelona.