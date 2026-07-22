El Aeropuerto de Barcelona mantiene el nivel 4 del Airport Carbon Accreditation

Archivo - Avión despegando del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona ha presentado su huella anual para el mantenimiento del nivel 4 de acreditación del programa Airport Carbon Accreditation (ACA), informa Aena en un comunicado este miércoles.

Esta presentación está enmarcada en la hoja de ruta de Aena para ser Net Zero en 2030, y el programa está impulsado por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

La acreditación reconoce los esfuerzos de los aeropuertos para gestionar y reducir sus emisiones de dióxido de carbono mediante un sistema internacional de acreditación.

Para mantener el nivel 4, el Aeropuerto de Barcelona ha tenido que definir un objetivo de reducción absoluta de las emisiones propias y demostrar su papel impulsando activamente las actuaciones de terceros encaminadas a la reducción de emisiones.

Aena ha explicado que 21 de sus aeropuertos han sido acreditados este año y que, además de Barcelona, también tienen el nivel 4 los aeropuertos de Madrid, Palma, Elche (Alicante), Málaga e Ibiza.