El Aeropuerto de Barcelona prevé recuperar progresivamente la normalidad si el viento se reduce

Archivo - Un grupo de personas hacen colas en el Aeropuerto de Barcelona, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona prevé recuperar progresivamente la normalidad si se confirma la previsión meteorológica y el viento se reduce por debajo de los límites operativos establecidos en las próximas horas, informan fuentes de Aena este jueves.

Hasta las 12.30 horas, han operado en el aeródromo 170 vuelos y las aerolíneas han cancelado 91 vuelos y 10 han sido desviados, y en lo que queda de día están previstas otras 635 operaciones.

Aena ha explicado que a lo largo de la mañana el viento ha obligado a limitar la capacidad del aeropuerto, ya que los controladores han espaciado las operaciones para garantizar la seguridad.

Además, se han realizado "revisiones constantes" de las pistas para asegurado que no hubiera objetos arrastrados por el viento que han obligado a operar en pista única en algunos momentos.

La empresa ha explicado que se sigue trabajando para asegurar elementos susceptibles de caer o ser arrastrados, y para limpiar los efectos del temporal.