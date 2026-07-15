El aeropuerto de Barcelona refuerza su red e incorpora 11 destinos, según Cámara de Barcelona

Archivo - Antigua torre de control de la T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Barcelona ha reforzado su red para el verano de 2026 con una capacidad programada de 44,5 millones de asientos, un 5,7% más que el año anterior, e incorpora 11 nuevos destinos, cuatro de ellos intercontinentales: Seattle, San Salvador, Lima y Agadir, según el Observatori de Tràfic Aeri de Barcelona, informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El documento señala que el aeródromo barcelonés "consolida su papel como una de las principales infraestructuras aeroportuarias europeas", especialmente en lo que se refiere al tráfico origen-destino, ya que durante el período mayo 2025-abril 2026, el aeropuerto ha registrado 58,2 millones de pasajeros totales.

El crecimiento interanual del Aeropuerto de Barcelona se sitúa en el +4,6%, por encima de otros grandes aeropuertos como Londres-Heathrow, París-CDG, Madrid, Ámsterdam o Frankfurt, en un contexto europeo de "crecimiento moderado y desigual entre infraestructuras".

Además, los riesgos geopolíticos han reconfigurado la demanda aérea de 2026: las reservas globales para viajar entre junio y septiembre crecen un +6%, pero Oriente Medio registra una fuerte caída por el impacto operativo del conflicto, con un descenso del -50%.

Esta situación "no apunta a una caída generalizada de la demanda aérea, sino a una reconfiguración temporal de los flujos de viaje", con parte de la demanda desplazándose hacia rutas menos expuestas o viajes dentro de la misma región.