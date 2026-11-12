El Aeropuerto de Barcelona registra en octubre 5,2 millones de pasajeros, un 0,3% más respecto a 2025

Archivo - Viajeros en la T1 del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona ha cerrado octubre con 5.259.722 pasajeros, lo que supone un aumento del 0,3% en relación con el mismo mes de 2025, y desde el inicio del año, ha registrado 50.853.089 pasajeros, un 4% más que entre enero y octubre de 2025, informa Aena en un comunicado este jueves.

De la cifra total de viajeros registrada en octubre, 5.248.018 correspondieron a pasajeros comerciales, un 0,3% más que en el mismo mes de 2025; de ellos, 4.059.849 viajaron en vuelos internacionales, un 2,2% más, y 1.188.169 pasajeros lo hicieron en vuelos nacionales.

Entre enero y octubre, 50.768.445 pasajeros han viajado en vuelos comerciales, un 4% más que en el mismo periodo de 2025: el número de viajeros internacionales ha sido de 38.743.035, un 5,1% más, mientras que los nacionales han sumado 12.025.410, un 0,3% más que en las mismas fechas de 2025.

En octubre se han gestionado 32.601 operaciones y en el acumulado de los diez meses de 2026, la cifra de movimientos asciende hasta los 315.987 vuelos, un 3,2% más en comparación con los mismos meses de 2025.

En cuanto a la carga, en octubre se transportaron 20.176 toneladas de mercancía, un 5,5% más que en el mismo mes de 2025, y entre enero y octubre se registraron 181.707 toneladas, un 10,1% más que en el mismo periodo de 2025.

GIRONA-COSTA BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado en octubre 169.200 pasajeros y en cuanto a despegues y aterrizajes, se han atendido 2.541 operaciones.

Desde principios de año, el Aeropuerto ha alcanzado los 1.931.000 pasajeros y las 25.348 operaciones.

REUS (TARRAGONA)

El Aeropuerto de Reus (Tarragona) ha registrado en octubre 153.581 pasajeros, un 5,5% más que en octubre del año pasado, y 1.434.634 desde principios de año, un 7,8% más que en los mismos meses de 2025.

Con 2.138 operaciones gestionadas en octubre, el Aeropuerto ha registrado en lo que va de año un total de 22.241 movimientos de aeronaves, un 8,4% más que en el mismo periodo de 2025.

SABADELL (BARCELONA)

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) ha registrado este último mes 5.337 operaciones y, en total, desde inicios de año, el Aeropuerto ha gestionado 58.955 operaciones, un 11,4% más que de enero a octubre de 2025.

Con los 425 viajeros que han pasado por la infraestructura durante este mes de octubre, el Aeropuerto ha alcanzado 5.203 pasajeros durante los diez meses del año, un 24,4% más respecto al mismo período del 2025.