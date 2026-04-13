El Aeropuerto de Barcelona registra un "récord mensual" en marzo con 4,5 millones de pasajeros

Archivo - Viajeros en la T1 del Aeropuerto de Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona registró un "récord mensual" de pasajeros en marzo, con 4.591.353 usuarios, un 5,4% más que en el mismo mes del año anterior, informa en un comunicado este lunes.

Del total de pasajeros, 4.587.432 viajaron en vuelos comerciales, un 5,5% más que en marzo de 2025, y de ellos, el número de viajeros internacionales fue de 3.408.693 un 6,4% más, y los nacionales alcanzaron los 1.178.739 pasajeros, un 2,8% más que el mismo mes del año pasado.

En marzo, la cifra de movimientos alcanzó los 29.252 vuelos, un 3% más en comparación con el mismo mes de 2025, "anotando un nuevo récord del tercer mes del año", y se registraron 16.128 toneladas de mercancías transportadas, un 1,4% menos que en el mismo mes de 2025.

El aeropuerto barcelonés ha cerrado el primer trimestre del año con 12.294.182 pasajeros, un 4,1% más que en el mismo periodo de 2025, una cifra que también representa un récord; del total de viajeros del primer trimestre, 12.270.399 correspondieron a pasajeros comerciales, un 4,1% más que el mismo periodo del año anterior.

De ellos, 9.142.739 viajaron en vuelos internacionales, lo que supone un 5,7% más que durante el primer trimestre del año pasado, y 3.127.660 lo hicieron en vuelos nacionales; además, se operaron 78.263 vuelos, un 1,1% más que en 2025.

En paralelo, se gestionaron 49.485 toneladas de mercancías, un 12,3% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un nuevo récord de carga en el primer trimestre.

GIRONA-COSTA BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava registró en el primer trimestre del año 140.732 pasajeros, mejorando un 4,3% los datos del año anterior.

En cuanto a despegues y aterrizajes, se atendieron 4.490 operaciones, un 14,6% más comparado con el mismo periodo del 2025; en marzo, el Aeropuerto alcanzó los 64.259 pasajeros y las 1.837 operaciones, un 11,8% y un 32,7% más respectivamente.

REUS (TARRAGONA)

El Aeropuerto de Reus (Tarragona) ha cerrado el primer trimestre sumando un acumulado de 15.766 pasajeros, un 167% respecto al primer trimestre de 2025, de los cuales 14.496 se han registrado durante el mes de marzo.

Con los 1.873 movimientos de aeronave registrados en marzo, el Aeropuerto ha alcanzado de enero a marzo las 4.233 operaciones, lo que representa un 16,8% más respecto a los mismos meses del año anterior debido, principalmente, por el adelanto del inicio de la operativa de temporada de las aerolíneas respecto a 2025, favorecido por la celebración de la Semana Santa en marzo.

SABADELL (BARCELONA)

El Aeropuerto de Sabadell ha registrado en el primer trimestre un total de 14.885 operaciones, un 7,5% más que durante el mismo periodo de 2025; en el mes de marzo, el Aeropuerto gestionó 5.972 operaciones un 36,6% más que en marzo de 2025.

Con los 469 pasajeros registrados durante el mes de marzo, el Aeropuerto cierra el primer trimestre de 2026 con 1.170 viajeros.