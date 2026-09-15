El Aeropuerto de Barcelona registró más de 40 millones de pasajeros hasta agosto

Archivo - Viajeros en la T1 del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Aeropuerto de Barcelona ha cerrado los ocho primeros meses del año con 40.175.759 pasajeros, un 4,6% más que entre enero y agosto de 2025, mientras que en el mes de agosto, registró 5.933.007 pasajeros, lo que supone un aumento del 4,6% en relación con el mismo mes de 2025, informa Aena en un comunicado este martes.

De la cifra total de viajeros registrada en agosto, 5.921.381 correspondieron a pasajeros comerciales, un 4,5% más, y de estos, 4.619.823 viajaron en vuelos internacionales, un 5,6% más que durante el mismo mes de 2025; un total de 1.301.558 pasajeros lo hicieron en vuelos nacionales, un 0,7% más que en agosto del año pasado.

En estos ocho primeros meses, 40.110.860 han viajado en vuelos comerciales, un 4,6% más que entre enero y agosto de 2025 y supone un registro máximo en el acumulado anual; de ellos, el número de viajeros internacionales ha sido de 30.495.105, lo que supone un incremento del 5,7% respecto al mismo período del año pasado.

En cuanto a los nacionales, en los ocho primeros meses de 2026 han pasado por el aeropuerto 9.615.755 pasajeros, un 1,4% más que en las mismas fechas de 2025.

Durante el mes de agosto se han gestionado 34.772 operaciones, lo que representa una subida del 4,4% respecto al mismo mes de 2025, y en el acumulado de los ocho meses, la cifra de movimientos asciende a 250.000 vuelos, un 3,7% más en comparación con los mismos meses de 2025.

Por lo que a la carga se refiere, el mes pasado se transportaron 17.588 toneladas de mercancía, una cifra que supone un 8,5% más que en agosto de 2025, y entre enero y agosto se han registrado 142.900 toneladas, un 11,2% más respecto al acumulado del mismo período de 2025.

GIRONA-COSTA BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado en agosto 342.458 pasajeros, un 2% menos que en el mismo mes del año pasado, y en cuanto a despegues y aterrizajes, se han efectuado 3.105 operaciones.

Desde principios de año, el aeropuerto ha alcanzado los 1.496.213 pasajeros y las 20.123 operaciones.

REUS (TARRAGONA)

Por su parte, el Aeropuerto de Reus (Tarragona) ha registrado en agosto 250.796 pasajeros, un 7,8% más que en el mismo mes del año pasado.

En el acumulado, el aeropuerto suma 1.062.654 pasajeros desde enero, un 8,7% más que en los ocho primeros meses de 2025, y en cuanto a despegues y aterrizajes, se han efectuado 2.273 operaciones, un 5.8% más que en agosto del año pasado.

En lo que va de año, el total de movimientos de aeronaves es de 17.297, un 8.7% más que en el mismo periodo de 2025.

SABADELL (BARCELONA)

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) ha registrado este último mes 5.298 operaciones, un 0.7% más que en agosto de 2025, y durante los ocho primeros meses de 2026, se han registrado 47.854 operaciones, un 12,2% más que en mismo período del 2025.

Por su parte, con los 553 pasajeros registrados en el mes de agosto, la infraestructura suma 4.274 pasajeros en lo que llevamos de año.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de agosto de 2026 con 41.381.404 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 330.526 movimientos de aeronaves, un 4,5% más que en 2025; y transportaron 116.723 toneladas de mercancía, un 5,7% menos que en 2025.

En términos acumulados, de enero a agosto de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 272.247.393 pasajeros (un 4,1% más que en el mismo periodo de 2025); se registraron 2.308.307 movimientos de aeronaves (+3,7%); y se transportaron 979.844 toneladas de mercancía, un 1,2% menos que en el mismo periodo de 2025.