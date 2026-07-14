El Aeropuerto de Barcelona suma 28,3 millones de pasajeros hasta junio, un 4,4% más

Archivo - Un avión aparcado en la pista en el aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Barcelona cerró el primer semestre del año con 28,3 millones de pasajeros, un 4,4% más que en el mismo periodo del año pasado, con un total de 5,5 millones en junio, un 3,2% más, informa Aena en un comunicado este martes.

Del total de junio, 4,2 millones viajaron en vuelos internacionales, un 4,2% más, mientras que 1,3 millones usaron conexiones nacionales; mientras que del total del primer semestre, 21,3 millones fueron vuelos internacionales y 7 millones, vuelos nacionales.

En total, el aeródromo ha gestionado 179.342 operaciones hasta junio, un 3% más, y 34.284 operaciones en junio, un 4,8% más.

Por su parte, el aeropuerto de Girona sumó 832.824 pasajeros en el primer semestre, un 7,4% menos, y en junio alcanzó los 297.787 viajeros.

En el aeropuerto de Reus (Tarragona) hubo 575.872 pasajeros en el primer semestre (+10,3%), de los que 225.394 fueron en junio (+7,8%), y el de Sabadell (Barcelona) registró 6.813 operaciones, un 7,8% más.