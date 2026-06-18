Aeropuerto de Girona-Costa Brava instala un punto de intercambio de libros

Punto de intercambio de libros en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava - AENA

GIRONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha incorporado a sus servicios un punto de intercambio de libros con el fin de fomentar la lectura y mejorar la experiencia del pasajero, informa Aena este jueves en un comunicado.

Este nuevo espacio ha arrancado con ejemplares donados por personal del Aeropuerto, "contribuyendo con ello a la economía circular y a que la estancia de los viajeros resulte más amena".

La idea es que el pasajero que coja un libro, deje uno propio a cambio y, así, dar continuidad al intercambio, explica la empresa.