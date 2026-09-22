AeroS e Indra refuerzan su colaboración para generar nuevas oportunidades de negocio

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

AeroS Ecosystem e Indra han reforzado su colaboración con la finalidad de generar nuevas oportunidades de negocio, en una nueva etapa en la que el director territorial de Indra Group en Catalunya, Enric Blasco, asume la vicepresidencia de AeroS, informa la compañía en un comunicado este martes.

Indra forma parte de AeroS desde sus inicios y ha mantenido durante estos años una participación activa en el desarrollo del ecosistema, una relación que se ha consolidado "a través de encuentros empresariales, sesiones de trabajo y espacios de conexión directa con empresas con capacidades tecnológicas e industriales aplicables a los sectores aeroespacial, de seguridad y defensa".

Así, varias empresas han podido establecer contactos, explorar vías de cooperación y avanzar en acuerdos gracias a los espacios de relación impulsados por AeroS, mientras Indra "está reforzando su cadena de suministro e incorporando nuevos proveedores para dar respuesta al crecimiento de su actividad".

En este contexto, AeroS actúa como punto de conexión entre las necesidades industriales de la compañía y las capacidades de las empresas del ecosistema, especialmente en ámbitos como ingeniería, fabricación avanzada, electrónica, digitalización, sistemas no tripulados, impresión 3D u otras tecnologías de aplicación dual.

Enric Blasco asume ahora la vicepresidencia de AeroS "reforzando la representación institucional de Indra en el ecosistema y dando continuidad a la labor desarrollada hasta ahora" por el director de Misiones de Navegación en Indra Space, Carlos Álvarez Quiroga.