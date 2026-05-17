Afectaciones en la R1 y R4 por incidencia entre las estaciones de Arc de Triomf y Clot (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R1 y R4 de Rodalies registran afectaciones este domingo por una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Arc de Triomf y Clot de Barcelona, que obligan a desviar la circulación, ha informado Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En el caso de la R1 los trenes con destino L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) circulan desviados por Passeig de Gràcia y no hacen parada en las estaciones de Plaça Catalunya y Arc de Triomf de Barcelona, mientras que en la R4 también circulan desviados los trenes con destino Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y no realizan parada en las estaciones barcelonesas de Torre Baró, Fabra i Puig, La Sagrera, Arc de Triomf y Plaça Catalunya.

Además, en el caso de la R4, los trenes entre Vilafranca y Manresa (Barcelona) inician y finalizan su recorrido en Hospitalet de Llobregat, y entre Terrassa (Barcelona) y Fabra i Puig se ha establecido un servicio de tren lanzadera.