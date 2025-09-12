Archivo - Afectaciones en el tráfico por obras en el camino de Mequinensa en la Granja d'Escarp (Lleida) - GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora que el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat está ejecutando en el camino de Mequinensa, en la Granja d'Escarp (Lleida), comportarán afectaciones a la movilidad a partir del próximo lunes 15 de septiembre, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

Los trabajos requerirán el corte de un tramo de la C-131 en este municipio hasta el 7 de noviembre y, como consecuencia de este cierre, los vehículos tendrán como itinerario alternativo el formado por las carreteras A-2414, N-211, A-2, A-242 y C-45.

Las obras, que abarcan una longitud de 4,4 kilómetros, cuentan con un presupuesto de 3,9 millones de euros, comenzaron el pasado marzo y se prevé que finalicen en noviembre.