Afectadas la L1, L3, L9 Sud y L10 Nord de Metro por las lluvias hasta las 9.30

Archivo - Pasajeros salen de un tren del Metro de Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de Metro de Barcelona L1, L3, L9 Sud y L10 Nord están parcialmente afectadas este domingo hasta las 9.20 horas por el episodio de fuertes lluvias que comenzó este sábado y se extenderá al menos hasta este domingo a las 14 horas.

En un mensaje en 'X' este domingo, TMB ha detallado que la L1 no presta servicio entre las estaciones de Catalunya y Marina, y tampoco para en la estación de Rambla Just Oliveras.

La L3 está sin servicio entre Paral·lel y Lesseps; la L9 tampoco funciona entre Prat Estació y Europa Fira, y la L10 Nord no presta servicio entre Bon Pastor y Llefià.