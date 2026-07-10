4 afectados graves por una mezcla de químicos en la piscina de La Bisbal del Penedès (Tarragona)

Archivo - Trabajadores colocan el equipo en una ambulancia durante la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una reacción tras una mezcla de productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Tarragona) ha causado 4 afectados en estado grave, 2 de los cuales ya han sido trasladados al Hospital del Vendrell (Tarragona).

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido también 13 afectados en estado leve, y ha desplazado 7 ambulancias hasta el lugar de los hechos, informa en un apunte en X recogido por Europa Press.

Por su parte, Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Procicat, y Bombers de la Generalitat trabaja con 5 dotaciones en la piscina, que se ha desalojado.