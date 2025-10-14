Agbar adjudica la construcción de una depuradora en Vespella de Gaià (Tarragona)

Trabajos de construcción de la depuradora. - AGBAR

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agbar ha adjudicado el proyecto de construcción de una nueva depuradora en Vespella de Gaià (Tarragona), con un presupuesto de 1,9 millones de euros y financiada por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), informan en un comunicado conjunto este martes.

Agbar se encargará de la puesta en marcha de la infraestructura, prevista para febrero del año que viene, y de su gestión durante el primer año.

La planta está situada en el polígono industrial del municipio, cerca del barranco de Salomó, una "ubicación estratégica", ya que facilita la recogida y el tratamiento de aguas residuales.

La infraestructura incorpora un sistema de tratamiento biológico por lagunas o canales de poca profundidad, construidos con vegetación propia de humedales, un proceso con "bajo consumo energético".

Dispondrá de cuatro lagunas diseñadas para tratar caudales de agua de unos 205 metros cúbicos diarios en verano y 125 metros cúbicos diarios en invierno.