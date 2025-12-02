La Agència de l'Habitatge comprará cuatro edificios al Hospital Clínic por 11 millones

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado encargar a la Agència de l'Habitatge de Catalunya la compra de cuatro edificios propiedad del Hospital Clínic de Barcelona por 10,9 millones de euros más impuestos, informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

En concreto, los inmuebles están situados en el número 534 de la Gran Via, el número 361 de la calle Sardenya, el número 6 del pasaje Prunera y el número 12 de la calle Vallhonrat.

Los edificios cuentan con un total de 52 viviendas y cuatro locales comerciales y fueron objeto de subasta pública que quedó desierta, por lo que se activó la compra directa.