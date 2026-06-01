La Agència Tributària inicia la atención presencial para la campaña de la renta 2025

Alícia Romero durante el acto en Tarragona - GENERALITAT

TARRAGONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha abierto la atención presencial para la campaña de la renta 2025, como ha anunciado este lunes la consellera de Economía, Alícia Romero, al visitar al espacio de atención presencial de la ATC en Tarragona.

La ATC ya inició el 6 de mayo la atención telefónica, que hasta el momento ha atendido a 25.502 personas, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado, informa el Departamento en un comunicado.

Romero ha valorado este aumento y ha celebrado que la ATC "ha ido generando confianza entre los contribuyentes, que cada vez usan más sus servicios".

La atención presencial estará disponible para los contribuyentes que necesiten ayuda para hacer la declaración de la renta hasta el 30 de junio en las 40 oficinas de la ATC.

Este año, el ente ha incrementado los recursos humanos y materiales para realizar esta atención a la ciudadanía.