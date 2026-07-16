Los agentes Tecnio generan 460 millones de euros en proyectos I+D con empresas los últimos 5 años

Archivo - Logo en la sede de Acció - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La red de agentes Tecnio ha generado 460 millones de euros en proyectos I+D en los últimos 5 años, durante los que, acreditados por la agencia para el crecimiento empresarial de la Generalitat Acció, han impulsado 25 nuevas 'spin-offs', que se suman a las más de 80 surgidas en este marco.

Los agentes Tecnio son grupos de investigación procedentes de universidades y otros centros, para transferir tecnología y conocimiento al mercado mediante proyectos con empresas, licencias patentes o la creación de 'spin-offs', informa este jueves la Generalitat en un comunicado.

Con los resultados expuestos en la Summer Meeting de Tecnio, su presidente, Santiago Royo, ha afirmado que el modelo de su asociación permite a las empresas catalanas "innovar y ganar en competitividad".

El conseller delegado de Acció, Jaume Baró, ha añadido que Tecnio es fundamental para que "las ideas y avances no se queden en un laboratorio" y puedan llegar a la sociedad y a las empresas.

LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Tecnio es uno de los elementos destacados de la Estrategia de Innovación Empresarial de Catalunya 2026-2030, aprobada esta semana por el Govern, que prevé aumentar un 30% las ayudas a las empresas este año, con un paquete de 78 millones de euros que movilizará cerca de 300 millones de inversión por parte de las empresas.

Algunos objetivos fijados para 2030 son llegar al 2% del PIB de gastos empresariales en I+D, superar las 12.000 empresas innovadoras y llegar a más de 250 'tech hubs' de multinacionales tecnológicas en Catalunya.

La estrategia tiene 8 ejes y más de 30 actuaciones específicas para impulsar ámbitos como la soberanía tecnológica, la transformación digital o la proyección de Catalunya como 'hub' de innovación.