Agents Rurals advierte de riesgo de incendio ante las malas condiciones arrastradas "de hace días"

Archivo - Efectivos de los agents rurals de los Mossos d'Esquadra (Archivo) - EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press

Las elevadas temperaturas, la humedad y el viento pueden propagar "rápidamente" un fuego BASELLA (LLEIDA), 11 (EUROPA PRESS)

El subinspector del cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat, Marc Gálvez, ha advertido que, pese a que este sábado las temperaturas han bajado ligeramente en Catalunya, el riesgo de incendio sigue siendo alto ante las malas condiciones que se arrastran "de hace días", por lo que el nivel 4 del Plan Alfa por riesgo extremo de incendio está activo en 57 municipios.

En declaraciones a los medios desde la localidad de Ogern, en Basella (Lleida), ha explicado que la previsión es que las temperaturas vuelvan a aumentar y ha alertado de que las condiciones de temperatura son "muy extremas", con humedad muy baja y viento de marinada que se espera que se reactive esta tarde.

"Son tres factores que, si se alinean, como en la situación actual, una pequeña ignición se puede propagar rápidamente", ha asegurado, por lo que ha apuntado que la previsión es mantener activo el nivel 4 de alerta del Plan Alfa.

Ha explicado que la activación de este nivel viene asociada al cierre de 8 macizos y espacios forestales, lo que implica toda limitación de acceso a aquellos que no sean vecinos de la zona o que deban realizar actividades inaplazables y debidamente justificadas.

Ha dicho que los objetivos principales de esta limitación son evitar "atrapamientos" de población en estas zonas en caso de incendio, disminuir el riesgo de actividades que podrían provocar incendios en estas áreas y proteger los propios espacios naturales.

COMPORTAMIENTO CIUDADANO

En este sentido, ha agradecido a la ciudadanía que "mayoritariamente" respeta las restricciones y ha añadido que cuando no se respetan, efectúan las denuncias correspondientes.

"A nivel legal puede implicar una sanción", ha afirmado sobre desobedecer estas restricciones, y ha señalado que estas son áreas de difícil acceso por lo que, si se produjera un incendio, se propagaría muy rápidamente y la evacuación sería complicada, comprometiendo a los servicios de emergencias.

Así, ha pedido a la ciudadanía que "consulten previamente antes de salir de casa" el nivel de riesgo de incendio si tienen previstas actividades en el exterior.