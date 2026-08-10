Agents Rurals refuerza con 150 agentes la vigilancia de espacios naturales durante el eclipse

Un efectivo del Grupo de Apoyo Aéreo de Agents Rurals - AGENTS RURALS

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agents Rurals ha desplegado desde este lunes un dispositivo especial que movilizará a cerca de 150 agentes y ampliará el horario del servicio para reforzar la vigilancia de los espacios naturales durante el eclipse, ha informado el cuerpo en un comunicado.

Los efectivos se desplegarán especialmente en los espacios naturales protegidos y en aquellos donde se prevé una mayor afluencia de visitantes, y contará con la participación del Grupo de Apoyo Aéreo y del Grupo de Apoyo Marino, entre otros, que reforzarán las tareas de vigilancia, control y detección de incidencias.

Así, los Agents Rurals intensificarán las actuaciones de prevención de incendios forestales y de control del cumplimiento de la normativa ambiental, reforzando los controles sobre el uso de fuego, acampada, circulación motorizada en el medio natural, estacionamiento indebido, abandono de residuos y otras conductas de riesgo.

El dispositivo se realizará en coordinación con los Mossos d'Esquadra, los voluntarios de Protecció Civil, las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), los ayuntamientos y los gestores de espacios naturales para garantizar una respuesta coordinada ante cualquier posible incidencia.

También colaborarán en las tareas de vigilancia a los accesos a los parques naturales del Ports y de la Serra de Montsant, donde la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha establecido una restricción de acceso entre las 21 horas del martes, 11 de agosto, y las 8 horas del jueves, 13 de agosto.

Agents Rurals recuerda que el nivel de peligro de incendio forestal se evalúa diariamente, por lo que es recomendable consultar el mapa del Plan Alfa, dado que en caso de activación del nivel 4 por peligro extremo de incendio se podrán adoptar restricciones temporales de acceso a los espacios naturales.

RECOMENDACIONES

Desde Agents Rurals recuerdan que no es necesario desplazarse a espacios naturales aislados o de difícil acceso para disfrutar del eclipse, que se podrá seguir desde numerosos puntos del territorio con buenas condiciones de visibilidad, especialmente aquellos orientados al oeste.

Además, para evitar una concentración excesiva de personas en espacios naturales sensibles, piden priorizar puntos de observación habilitados y recomendados por el Govern y por los municipios situados en la franja de totalidad del eclipse.

En caso de acceder al medio natural, recuerdan que hay que respetar la fauna y el entorno, mantener a los perros atados, no arrojar residuos, no estacionar vehículos en terrenos agrícolas, forestales o propiedades privadas y utilizar exclusivamente las zonas de estacionamiento habilitadas para tal efecto.