Los agricultores catalanes cortan la AP-7 hasta Figueres (Girona) y dejan 18 kilómetros de colas

Quema de neumáticos de los agricultores franceses, que cortan la A9 en el sur de Perpignan (Francia) este jueves por la mañana. - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

Los agricultores catalanes han aumentado su corte de la AP-7 hasta Figueres (Girona) --que deja 18 kilómetros de colas-- en apoyo a las concentraciones de sus compañeros franceses, que han instado a cortar la frontera entre Francia y España a través de la A9 desde la madrugada de este jueves.

En concreto, sobre las 10 horas de este jueves están cortadas en Catalunya 4 vías por manifestaciones: la AP-7 entre Figueres y Vilademuls (Girona); la N-II de Bàscara a Pontós (Girona); la T-11 en Tarragona y un carril de la A-27 en Tarragona, estas dos últimas en vías de acceso al Puerto de Tarragona, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las movilizaciones agrarias responden a la negativa del parte del sector al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, además de la "mala" gestión de la fauna salvaje --que creen que pone en riesgo las explotaciones y la ganadería-- y a los recortes en la Política Agraria Común (PAC), ha reivindicado Revolta Pagesa --entidad que ha organizado los cortes en Catalunya-- desde sus redes sociales.

En Francia, los cortes se producen en la A9 a la altura de Perpignan (Francia), vía de conexión entre España y Francia a través de la AP-7, y se ha generado una línea policial de la Gendarmería gala que evita que los camiones crucen la vía.

REIVINDICACIONES

A lo largo del día, Revolta Pagesa prevé movilizaciones en diferentes punto de Catalunya, como el Puerto de Tarragona; la N-230 en Les Bordes (Lleida); en el Coll d'Ares (Girona); una concentración transfronteriza con el campesinado del Vallespir (Francia) o en la A-2 en Fondarella (Lleida).

"Hoy es el campo. Mañana puede ser cualquier otro sector. La soberanía y la seguridad alimentaria no se negocian", apuntan desde la entidad.

Entre las diferentes reivindicaciones, parte del sector apuesta por la soberanía y la seguridad alimentaria, el fomento del producto local, los protocolos sanitarios justos, una administración "responsable" y la gestión de la fauna salvaje.