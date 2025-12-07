Ordeig afirma que se han cumplido los "principales objetivos" de contención de la PPA

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha afirmado que se han cumplido los "principales objetivos" para la contención de la peste porcina africana (PPA) y ha confirmado que no hay positivos fuera del radio de 6 kilómetros en torno a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede del Departament en Lleida este domingo, en la que ha confirmado que la cifra de positivos es de 13, todos ellos dentro del primer radio.

Además, ha informado de que se han analizado más de un centenar de animales y, según él, la gran mayoría de ellos ha dado negativo: "Vamos bien y las informaciones son estas", ha expresado.

