Ahmed Adnan recoge el II Premio Joan Guerrero a "las periodistas asesinadas en Palestina"

Joan Maria Morros, Julio Cargó y Ahmed Adnan junto a los fotoperiodistas que han acudido al acto - CATALUNYA MIRADES SOLIDÀRIES

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo y cámara palestino Ahmed Adnan ha recogido este martes en Barcelona el II Premio Joan Guerrero en nombre de los galardonados este año por la entidad Catalunya Mirades Solidàries, que lo otorga "en memoria de las periodistas asesinadas en Palestina".

El premio se ha entregado en el Col·legi de Periodistes de Catalunya durante un acto en el que han hablado el decano, Joan Maria Morros, y el fotógrafo Julio Carbó, miembro de Catalunya Mirades Solidàries, informa la entidad en un comunicado.

El premio "es un reconocimiento y denuncia en memoria de los-las más de 250 periodistas asesinados-das durante el genocidio palestino" desde octubre de 2023, según el fallo.

Catalunya Mirades Solidàries es una asociación sin ánimo de lucro impulsada por fotógrafos para "difundir el respeto entre las personas mediante la imagen, así como recaudar fondos para destinar íntegramente a la solidaridad con entidades".

La primera edición del premio galardonó hace un año al fotógrafo Sebastiao Salgado, que lo recogió en noviembre, pocos meses antes de morir en mayo: se lo entregaron durante un homenaje al fotógrafo Joan Guerrero, que da nombre al premio y que había muerto en abril de 2024.