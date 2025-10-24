El AI Congress 2025 evidencia la madurez de la IA como generador de valor para empresas

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 del AI Congress ha congregado un millar de participantes y ha evidenciado la madurez de la inteligencia artificial (IA) como generador de valor para empresas, en lo que respecta a la reducción de costes y aumento de la productividad, informan Eurecat y la Conselleria de Empresa y Trabajo en sendos comunicados este viernes.

El congreso, organizado por Eurecat con el apoyo de la Generalitat a través de la Secretaria de Políticas Digitales, ha mostrado el impacto del despliegue de la IA para mejorar procesos.

En las sesiones se ha analizado la nueva IA agentiva, una evolución que "permite automatizar procesos complejos, reducir costes y multiplicar la productividad en ámbitos como el desarrollo de software, la atención al cliente o la investigación científica", según ha explicado la directora del Área Digital del centro tecnológico Eurecat, Lali Soler, en la segunda jornada del AI Congress.

El encuentro ha contado con la presencia de 60 expertos, profesionales y empresas pioneras, que han presentado novedades y tendencias en IA, nuevos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones, y casos de éxito.

Entre las perspectivas de futuro, se ha señalado la computación híbrida, que combinará los diferentes modelos de computación para maximizar la eficiencia.

En palabras del gerente del CIDAI, Marco Orellana, durante estos días de congreso, se ha demostrado "como la inteligencia artificial se despliega con fuerza en campos tan variados como la computación al extremo, los sistemas de agentes, la robótica asistencial, la aplicación en salud y en procesos empresariales",

CASOS DE ÉXITO

En el AI Congress se han presentado casos de éxito que comparten la inteligencia artificial como núcleo tecnológico, como el proyecto desarrollado en SOME S.A.U para predecir defectos en piezas metálicas en tiempo real; Daima, una solución algorítmica que utiliza redes neuronales para analizar imágenes e identificar las diferentes calidades de material en tiempo real.

También se ha abordado gestión de residuos con la iniciativa ZeroVision, que utiliza visión por computador avanzada para optimizar el tratamiento de aguas residuales que complementa la inspección ocular para abordar retos como obstrucciones, vertidos y flotación de barros.