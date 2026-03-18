Aigua és Vida alerta que la lluvia "no resuelve el estrés hídrico" y lleva su defensa a Europa

Archivo - Una fuente en Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Aigua és Vida ha advertido que la lluvia "no resuelve el estrés hídrico" estructural y ha llevado la defensa del agua al Parlamento Europea, informa en un comunicado este miércoles, en el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra este domingo.

Cree que la "euforia institucional por la recuperación de los embalses es una trampa peligrosa" e insiste en que Catalunya no ha salido de la crisis hídrica y que el índice de explotación revela que se consume mucha más agua que la que los ecosistemas pueden regenerar.

Ha puesto el foco en el contraste entre la disponibilidad real de agua y los proyectos que se promueven desde las administraciones y cree que proyectos como la ampliación del aeropuerto, "la apuesta por un turismo de masas y la expansión del modelo agroindustrial exportador sitúan a Catalunya en un paradigma de crecimiento ilimitado que choca frontalmente con la crisis climática".

Las organizaciones del movimiento del agua en Catalunya hacen un llamamiento a la defensa de la naturaleza y a sumarse a la campaña Hands Off Nature, y alertan que la revisión de la Directiva Marco del Agua (DMA) anunciada por la Comisión europea para finales de año "podría debilitar los estándares ambientales y poner en riesgo la salud de los ríos y las personas".

El próximo 24 de marzo, Enginyeria Sense Fronteres organiza --con el apoyo de Aigua és Vida, el European Water Movemente y EPSU-- un debate en el Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica), donde se analizará el futuro de la DMA.