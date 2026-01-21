Aigües de Barcelona invirtió 5,7 millones de euros en proyectos de innovación en 2025

Imagen de la jornada 'Innovació per al futur de l'aigua'. - AIGÜES DE BARCELONA

Aigües de Barcelona destinó un total de 5,7 millones de euros a proyectos de innovación a lo largo de 2025, periodo en el que ha analizado más de 120 propuestas innovadoras e impulsado unas 60 iniciativas para "transformar el sector del agua", ha explicado la compañía este miércoles en un comunicado.

A lo largo del ejercicio, la empresa --participada en un 70% por Veolia, en un 15% por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y en otro 15% por Criteria-- ha trabajado con más de 140 entidades colaboradoras, entre las cuales 35 son centros universitarios y de investigación, 10 son start-ups, 9 son clústeres y 14 son administraciones públicas.

Aigües de Barcelona ha reunido este miércoles a sus grupos de relación en la jornada 'Innovació per al futur de l'aigua', en la que ha expuesto tanto las acciones que ha llevado a cabo en materia de innovación como sus objetivos, que "se convertirán en el motor de transformación del ciclo del agua y el desarrollo económico, ambiental y social del territorio metropolitano".

El director general de la compañía, Ignacio Escudero, ha destacado durante su intervención en el acto la importancia de la innovación para hacer más eficiente la gestión del ciclo del agua y conseguir así "minimizar al máximo el impacto ambiental asociado al cambio climático y la emergencia hídrica".

En el caso de Aigües de Barcelona, Escudero ha ejemplificado está apuesta a través de la gestión inteligente de los datos o los programas de innovación abierta y participativa que, ha defendido, "nos ayudan a promover ciudades más inteligentes, sostenibles y saludables".