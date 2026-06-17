Aigües de Barcelona registra un impacto de 866 millones en la economía catalana en 2025

Sede de Aigües de Barcelona - AIGÜES DE BARCELONA

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aigües de Barcelona registró, en 2025, un impacto de 866 millones de euros en la economía catalana, lo que equivale al 0,27% del producto interior bruto (PIB) catalán, informa en un comunicado posterior a la Junta General de Accionistas este miércoles.

La Junta ha aprobado las cuentas y los resultados de la gestión del 2025 de la compañía, que "consolidan el retorno de la empresa a una situación de normalidad y garantizan la sostenibilidad económica necesaria para continuar impulsando" la inversión en mejora de infraestructuras hídricas.

Aigües de Barcelona generó 1.235 puestos de trabajo directos en Catalunya durante el año pasado que, si se suman los trabajos indirectos e inducidos, fueron 7.958.

Además, ha subrayado que el 96,7% de sus proveedores son españoles y el 74,2% son locales y están ubicados en la provincia de Barcelona.

INFRAESTRUCTURAS

La Junta General también ha abordado las actuaciones que la empresa está realizando para garantizar el servicio de agua y "fomentar ciudades más verdes, circulares y resistentes".

Aigües de Barcelona está desplegando un plan de inversiones para "aprovechar todos los recursos hídricos disponibles y dotar de robustez a las infraestructuras".

Entre estas infraestructuras están las obras de la planta potabilizadora Besòs-Trinitat para recuperar el Rec Comtal como recurso de abastecimiento; la actualización de la planta potabilizadora de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y la nueva línea de tratamiento mediante ultrafiltración y ósmosis inversa en la potabilizadora de Sant Joan Despí (Barcelona).

Por otro lado, la compañía destinó 5,8 millones de euros a innovación e impulsó más de 60 iniciativas y 15 retos de cocreación con el ecosistema innovador.

MEDIO AMBIENTE

Durante el año pasado, la empresa destinó 59,6 millones a la preservación del medio ambiente, un "incremento notable" respecto a años anteriores.

Estas inversiones se destinaron a mejorar la producción y el tratamiento del agua; mantener la apuesta por el agua regenerada; estimular la optimización energética, y favorecer la economía circular, entre otras.

Por otro lado, Aigües de Barcelona destinó 3,26 millones en contribución a la sociedad, impulsando más de 250 iniciativas con 200 organizaciones y beneficiando a más de 500.000 personas.

También garantizó el acceso al agua a más de 68.000 hogares adheridos a la tarifa social a finales de 2025, y el programa de acción social de la empresa llegó a más de 11.000 personas en situación de vulnerabilidad, que han participado en 60 iniciativas.