El concejal de Vox de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Aitor Navarro sale de los juzgados - EUROPA PRESS

El partido asegura que la querella "carece de fundamento"

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El concejal de Vox de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Aitor Navarro, investigado por presunto delito de odio y otro de revelación de secretos, ha negado ante la jueza que sus actos sean constitutivos de delito y ha afirmado que usó "fuentes públicas" cuando reveló la identidad de migrantes que reciben ayudas sociales del municipio.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios el abogado de la acusación, David Aranda, tras la declaración en fase de instrucción del investigado este martes en los juzgados de Santa Coloma, después de que la magistrada admitiera a trámite la querella interpuesta por diversas entidades sociales del municipio y de SOS Racisme Catalunya.

En su declaración, Navarro ha contestado las preguntas de su defensa y de la magistrada y ha asegurado que cuando leyó el listado de nombres extrajo la información de una página web del Ministerio, si bien la acusación pedirá que se investigue si esto es cierto o no.

CAMPAÑA DE CARTELES

El procedimiento judicial también investiga la campaña de reparto de carteles y octavillas que protagonizó el concejal de Vox en el municipio en la que se advertía a la población de que había un "reparto de personas en situación administrativa irregular".

Según la querella consultada por Europa Press, en dichos carteles se alertaba con mensajes como: "¡Extreme la precaución en esta zona! Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí".

Sobre estos hechos, Navarro ha asegurado ante la jueza que él reprodujo esta campaña que ya existía en el partido a nivel nacional, si bien desde la acusación consideran que él asumió como propio el discurso y lo amplió con manifestaciones propias que no constan en dicha campaña.

INCITAR AL ODIO

La acusación considera que los hechos por los que se imputa a Navarro sí que son constitutivos de delito, pues cuando leyó el listado de nombres de las personas que recibían subvenciones públicas lo hizo considerando si podían ser de origen migrante o no, a pesar de desconocer si contaban con residencia legal o cuál era su nacionalidad.

De hecho, las asociaciones han denunciado que el concejal se burló de algunos de los beneficiarios y utilizó esta información para reforzar el mensaje de que los recursos públicos son acaparados por personas migrantes.

Según ha explicado Aranda, todavía quedan pendientes dos diligencias en fase de instrucción en referencia a dos pruebas testificales, y a partir de aquí la magistrada decidirá si es necesaria alguna diligencia más y si el caso llega a juicio o no.

"CARECE DE FUNDAMENTO"

Según han explicado fuentes de Vox a Europa Press, aseguran que la querella "carece de fundamento" y que no existe delito alguno de revelación de secretos, dado que la información referida se obtuvo de una fuente oficial y de acceso público, concretamente del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas del Estado.

"Su única finalidad era poner sobre la mesa un debate estrictamente político que en ese momento se estaba produciendo incluso en el Congreso de los Diputados en torno al reparto de los menores no acompañados", añaden.

UNA TREINTENA DE PERSONAS SE CONCENTRAN

Sobre las 10.00 horas una treintena de personas de diversas entidades sociales del municipio se han concentrado frente a las puertas de los juzgados para protestar el concejal de Vox, a quien han llamado "fascista" y han abucheado.

Desde el Centre d'Acolliment de Santa Coloma, Carme Giménez, ha explicado a los medios que decidieron iniciar el procedimiento legal contra Navarro por sus campañas en redes y diversas intervenciones en el pleno municipal de Navarro, así como la difusión de "vídeos falsos" sobre migrantes que, según Giménez, instigan al odio en barrios del municipio que son tranquilos.

Los Mossos d'Esquadra han establecido un cordón policial al finalizar la vista y la concentración se ha disuelto sin incidencias.