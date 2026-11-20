Aizcorbe durante la conferencia - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha considerado que "podría ser importante plantearse" que la Policía Nacional y la Guardia Civil recuperen competencias que se traspasaron a los Mossos d'Esquadra.

Así se ha pronunciado este viernes en una conferencia en el foro Barcelona Tribuna organizado por Amics del País, en la que le ha presentado el secretario general del partido y líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga.

"Yo creo que podría ser importante planteárselo. Incluso plantearse competencias que los Mossos han asumido de hecho sin que lo tengan de derecho", ha afirmado Aizcorbe.

Ha afirmado que no tiene nada en contra de los Mossos, sino lo contrario, y ha focalizado sus críticas en algunos de los mandos de la policía catalana, pero especialmente en "aquellos que tienen la obligación de dar las órdenes a los Mossos".

"EL FRACASO" DE LAS AUTONOMÍAS

Sobre la financiación autonómica, ha evitado concretar si modificarían el actual sistema de financiación de las autonomías, que no es algo que estén discutiendo en este momento, pero que constatan "el fracaso del estado de las autonomías".

Ha dicho que la financiación de las autonomías debe permitir cubrir todos los servicios necesarios, pero que se debe exigir responsabilidad a los políticos para que, entre otras cuestiones, aprueben cuando toca los presupuestos y no generen déficit: "Si no, esto al final lo paga alguien", y son los ciudadanos.

CERRAR RODALIES DE CATALUNYA

Preguntado por Rodalies y la empresa mixta del Gobierno y la Generalitat para el traspaso de la red, ha dicho que se debería cerrar porque es una sociedad "que ya ha concursado antes de crearse", y que lo que debe hacerse en materia ferroviaria es gestionar las cosas y no crear sociedades y organismos nuevos.

Para mejorar el servicio, la receta de Aizcorbe pasa por sacar a los políticos, poner a técnicos al frente de los organismos públicos y poner los medios económicos necesarios: "Es muy sencillo".

VE A PUIGDEMONT DEFENESTRADO

Aizcorbe se ha referido a la entrevista del líder de Junts, Carles Puigdemont, en el periódico 'El Mundo', que según él "no descubre nada que no se supiera" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre la Ley de Amnistía, no ha concretado si la derogarán o no: "No tengo capacidad de saber si haremos o dejaremos de hacer", pero ha dicho que, de ser él Puigdemont, se hubiera quedado en España y habría dado la cara y que, tal como han ido las cosas, hubiera vuelto antes porque, según él, le hubieran dejado en libertad tras solo unas horas en comisaría.

Sin embargo, ha defendido que Puigdemont es una persona "políticamente defenestrada", que no es una preocupación de Vox, y preguntado por si alguna de las medidas de su programa las podrán negociar con Junts tras el 29N, ha respondido que no sabe lo que hará este partido.

"COLGAR LAS CORTINAS" EN VEZ DEL DEBATE

Y sobre el debate cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato a la reelección del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que lo vio a ratos, porque tenía pendiente colgar unas cortinas: "Me pareció más interesante colgar las cortinas".

"Ví como empezó. Me parece que acabó más o menos igual", se ha limitado a decir Aizcorbe.

GARRIGA: INVASIÓN "SIN RESOLVERSE"

Garriga ha sostenido que los comicios del 29N se producen en un momento de auténtica excepción, por hechos como la entrada masiva de migrantes en Ceuta, "una invasión que sigue sin resolverse tras varios meses", como la entrada de migrantes en El Hierro o la 'ley de nietos' que pretende modificar irregularmente el censo, según ha dicho.

"Son unas elecciones existenciales. Las últimas quizás en las que los españoles seamos quienes decidamos nuestro futuro", y ha contrapuesto la apuesta de Vox a la de los dirigentes de otros partidos que quieren hacer política como si en la última década no hubieran llegado 6 millones de personas a España, ha dicho.

Ha advertido de que, por ello, Catalunya "está perdiendo su identidad", que va ligada a la de España, ha destacado.

ACTO DE VOX EN SABADELL

Ambos se han referido al acto que la formación tuvo que cancelar este jueves en Sabadell (Barcelona), por "culpa de una turba de manifestantes de extrema izquierda", ha explicado Garriga, y de la complicidad de los Mossos d'Esquadra que, según él, tenían órdenes concretas de permitir un delito electoral.

Aizcorbe ha condenado los hechos y ha asegurado que lo sucedido sin duda requiere explicaciones de la Conselleria de Interior: "Teníamos un acto autorizado por la Junta Electoral y el derecho a celebrarlo ante las amenazas y la insuficiente respuesta de los responsables que deben garantizar la seguridad".