(I-D) El candidato de Vox, Juan José Aizcorbe, durante una foto previa al debate, a 9 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, se ha dirigido directamente al PP y a las diferencias con su partido en materia de inmigración y ha dicho: "Vox es el original y alguien pretende ser la copia", aunque ha matizado que no todo el PP es la copia.

"Alguien del PP, no todo el PP, es la copia", ha añadido después en una rueda de prensa organizada por la ACN este miércoles en Barcelona, donde ha asegurado que tienen varias diferencias con los populares, entre ellas que, según él, el PP no defiende lo que Vox denomina como 'prioridad nacional', por lo que considera una incógnita qué políticas quieren aplicar.

Además, ha subrayado que las propuestas de ambos partidos también divergen en cuanto a la desregulación y la rebaja fiscal, y ha acusado al PP de aliarse con el PSOE en la Unión Europea para "hacer todas las grandes normas que enmarañan y dificultan la actividad económica en España".

Ha insistido que, en materia inmigratoria, a diferencia del candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, ellos tienen claro que "los inmigrantes que están de forma ilegal, fuera".

"Debemos mirar de frente, si miramos hacia la derecha o la izquierda estamos desviando. Los problemas son más graves y son diferentes de los que había hace décadas", ha añadido.

"APELAMOS AL VOTO INDEPENDENTISTA"

Por otra parte, ha asegurado que Vox apela a todos los votantes durante esta campaña: "Apelamos al voto independentista, apelamos al voto de todos. Lo he dicho. No apelamos al voto de derecha o izquierda. Apelamos a todo el mundo. Queremos mirar a Catalunya y España de frente", ha subrayado.

Ha afirmado que no tiene ninguna duda de que mucha gente independentista les votará "incluso algún diputado que no repetirá", ha expresado.

SEÑALA A RUFIÁN Y NOGUERAS

También se ha referido al candidato de ERC a las elecciones, Gabriel Rufián, del que ha dicho que está en una evolución ideológica muy interesante con la que, considera, está despistando a mucha gente, y le ha definido como "el candidato de la izquierda española en Catalunya", aunque ha dicho que a veces mantiene conversaciones con él y le ha calificado como un 'crack'.

En este sentido, cree que se ha quedado a medio camino entre un lado y el otro: "Igual que los que están en el medio, siempre estorbando, que es lo que hace la señora (Miriam) Nogueras", ha añadido refiriéndose a la candidata de Junts.

RODALIES

Preguntado por la situación de la red de Rodalies y las últimas huelgas ha dicho que si é fuera maquinista habría participado en la huelga porque "va en beneficio de la seguridad de todos los ciudadanos", y sobre el cumplimiento de los servicios mínimos ha apuntado que es importante que la ley se cumpla al mismo tiempo que se garantiza la seguridad, por lo que defiende que se debe ser sensato en estos asuntos.

En este sentido, cree que la protesta de los maquinistas es legítima porque si se producen accidentes y no se mantienen las vías es "mucho peor".

IMPUESTOS Y SMI

Acerca de la propuesta de Vox de crear un impuesto para las remesas de dinero que se envíen al extranjero, ha defendido que se deben hacer todas aquellas cosas que sean capaces de "taponar la desgracia de la inmigración".

Sobre la subida del salario mínimo interprofesional ha defendido que su propuesta es que no se aproxime más al salario medio porque "esto significa que el salario medio está bajando", y ha dicho que no se debe obligar a las empresas a pagar un salario más alto sino subirlos mediante la activación económica.

FINANCIACIÓN DE CATALUNYA

Sobre el modelo de financiación ha dicho que quieren un buen modelo para Catalunya y el resto de comunidades autónomas, y ha rechazado que se creen sociedades mixtas (aludiendo a Rodalies) u otros organismos independientes, y considera que lo que se debe hacer es un "recorte de gasto improductivo" para, entre otras cosas, asegurar las pensiones y su revalorización.

Ha criticado que durante el mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ejecución de lo presupuestado para Catalunya ha estado por debajo de la etapa del expresidente Mariano Rajoy: "Es que hay mucha comedia por parte de mucha gente, y aquí es importante que la financiación sea buena para todos".