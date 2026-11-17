El candidato de Vox al Congreso por Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha tachado de "señorito" al ministro y candidato del PSC al Congreso, Jordi Hereu, después de que acusara a Vox este lunes de querer aprovecharse del área metropolitana de Barcelona y estar de paso, tras el acto del candidato de Vox, Santiago Abascal, en Cornellà de Llobregat (Barcelona) este domingo.

En declaraciones este martes por la tarde en Barcelona, Aizcorbe ha asegurado que el acto de Abascal en Cornellà fue un éxito irrefutable y ha cargado contra Hereu: "Ignora, porque es un señorito, que los militantes, los afiliados de Vox, están en todos los barrios: los mejores y los más humildes. Los del cinturón rojo, le llaman, que va a dejar de ser cinturón rojo".

Así, ha defendido que Vox conoce los problemas de los ciudadanos en los barrios, y ha añadido que están presentes en ellos desde hace mucho tiempo: "El señor Hereu ha pasado ahora, por casualidad, y ha de estar preocupado, como digo, de su salida de estos barrios, al igual que el socialismo".

Ha subrayado que quienes viven en estos barrios no son "nostálgicos de los años 70", ha acusado a Hereu de querer decidir quién tiene legitimidad para hablar de los problemas de estas poblaciones, y ha reivindicado que su partido está experimentando un verdadero crecimiento en estas zonas.

"RIFIRRAFE INFANTIL" NOGUERAS-RUFIÁN

Por otra parte, se ha referido a los candidatos de Junts y ERC al Congreso, Miriam Nogueras y Gabriel Rufián, por su "rifirrafe infantil".

Ha dicho que ambos partido son "las muletas necesarias" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya gobernado los últimos 8 años, y ha añadido que no se han preocupado por Catalunya.

"El señor Rufián y la señora Nogueras, mucha comedia, poco trabajo y a guardar sus sillas", les ha reprochado, y considera que no han estado pendientes de los problemas de Catalunya, entre los que ha citado el estado de la red de Rodalies, la vivienda y la seguridad.

Además, ha puesto el foco en la "abusiva inmigración que está en Catalunya y, sobre todo, el peligro de la inmigración islámica que está conquistando paso a paso parte de Catalunya", una situación de la que considera culpables a Junts y ERC.

CATALÁN EN EL CONGRESO

Preguntado por la propuesta de Nogueras, que ha pedido a los candidatos catalanes a las elecciones que se comprometan por escrito a hablar catalán en el Congreso, ha dicho que "el catalán está garantizado por sí mismo".

Ha defendido que en el Congreso lo que se debe hacer es buen trabajo parlamentario: "Allí hemos de ir a trabajar y no a hacer el numerito, que es lo que están haciendo algunos".