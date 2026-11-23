El candidato de Vox a las elecciones generales por Barcelona, Juanjo Aizcorbe. - EUROPA PRESS

Asegura que Vox es la única fuerza que garantiza "un cambio real" y no un recambio ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha afirmado que la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, aplicada este lunes por el Tribunal Supremo es un debate "acabado", y ha acusado a Puigdemont de haber cometido una grave ilegalidad y haber enfrentado a los catalanes.

En declaraciones a la prensa antes de un acto del partido en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Aizcorbe ha defendido que Vox fue el único partido que se presentó como acusación particular en el juicio del 'procés'.

"Salió una sentencia que no nos gustó, pero lo que ha pasado después es que los mismos que, en castellano, han dicho cómo era el señor (Pedro) Sánchez, le han estado sosteniendo durante toda la legislatura", ha dicho.

Ha definido a Puigdemont como "un cobarde que se fue y no se presentó ante la justicia y dejó a sus compañeros tirados", y ha subrayado que le da igual cuáles sean los próximos pasos del expresidente de la Generalitat.

"Me da igual lo que haga este buen hombre. Buen hombre digo por la caridad cristiana", ha añadido.

VIVIENDA

En referencia a la vivienda, y preguntado por el efecto que pueden tener en el mercado los 'expats', ha asegurado que "el gran problema no es solo la inmigración sino también las leyes de vivienda que se han hecho", y ha insistido en que no hay suficiente oferta para cubrir la demanda.

Así, ha sostenido que hay que impulsar la construcción de viviendas y reformar la actual ley del suelo: "Tenemos que conseguir que se pueda construir en todas partes", y ha defendido que sean los inquilinos quienes negocien con los caseros el precio del alquiler y la duración de los contratos.

"ÚNICA FUERZA QUE SUBE"

El candidato ha remarcado que Vox es "la única fuerza que sube y es la única fuerza que puede garantizar no un recambio sino un cambio real", y ha dicho que en la provincia de Barcelona está en disputa si los últimos escaños se los queda la izquierda y los partidos independentistas o van a Vox, según él.

También ha apuntado al PP y a su candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, con el que, dice, tienen diferencias en materia de inmigración: "Ha dicho que no cree en la prioridad nacional que Vox sostiene", le ha reprochado.

AGRESIONES SEXUALES

Aizcorbe también se ha referido a un informe del Hospital Clínic de Barcelona publicado este lunes, que registra que se han atendido 681 agresiones sexuales hasta octubre, un 22,5% más que hace 5 años, una situación que ve "alarmante".

"No ha venido de casualidad. Esto coincide perfectamente con la invasión que estamos sufriendo, insisto, de esa inmigración descontrolada y que está colapsando todos los servicios públicos, y no tan solo esto, sino incidiendo de forma directa con la seguridad de los ciudadanos y muy especialmente con la seguridad de las mujeres", y ha defendido endurecer las penas para este tipo de delitos.