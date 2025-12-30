Alamany celebra la subida de ERC en el barómetro municipal ante la "siesta" del resto de oposición

Archivo - La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 26 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha celebrado la subida de los republicanos en el último barómetro municipal, en el que superan a BComú como segunda fuerza con un 7,8% de intención de voto, ante la actitud pasiva del gobierno y la "siesta" del resto de partidos de la oposición.

"Estamos contentos de que cada vez más barceloneses crean en nosotros para recuperar nuestra Barcelona", ha señalado Alamany en declaraciones a los medios, en las que también ha alertado de que todavía hay varios problemas que se mantienen en la ciudad y que ha atribuido a la inacción del gobierno del alcalde, Jaume Collboni.

En concreto, ha lamentado la actitud de 'ir haciendo' del ejecutivo socialista sin prácticamente "iniciativas, ambiciones ni proyectos" más allá de los que los propios republicanos han ido situando como emergencias para la ciudad como capital de Catalunya, en sus palabras.