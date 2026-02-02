Alamany (ERC) afirma que el nombramiento de Playà como director de Rodalies "acelera el traspaso"

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha celebrado que el nombramiento del ingeniero Òscar Playà como nuevo director general de Rodalies de Catalunya, cargo que compatibilizará con su designación como ceo de la empresa mixta, "acelera el traspaso" de Rodalies a la Generalitat.

En rueda de prensa este lunes, ha asegurado que este nombramiento se ha dado tras la presión de ERC al Govern para que se acelerase este traspaso, y ha añadido que esta aceleración también pasa porque Playà "no acepte chantajes de los maquinistas para poder avanzar", que se acelere la incorporación de nuevos convoyes y el traspaso de las líneas comprometidas.

La número dos de los republicanos también ha insistido en pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la gestión de la crisis, que continúa esta semana.

"El caos continúa, pese a que la consellera del Govern dijo que hoy estaría resuelto. Y si no es hoy, a lo largo de esta semana debe comenzar a queda resuelto el caos en que está inmersa la ciudadanía de Catalunya, porque es inexcusable tanta incompetencia", ha subrayado Alamany.

También ha acusado a "otros partidos políticos, que hoy se rasgan las vestiduras con el caos de Rodalies" de no sentarse a negociar con el Gobierno para solucionar el problema, y ha criticado que esta situación se debe a la desinversión continuada, que ha atribuido a una cuestión ideológica de los diferentes Gobiernos de PP y PSOE, textualmente.

La portavoz de los republicanos ha llamado a la ciudadanía a participar en la manifestación de la plataforma de usuarios que han convocado este sábado en Barcelona, y ha defendido que esta protesta debe ir "en la línea de acelerar el traspaso, para tener más soberanía en Catalunya" y poder decidir sobre los trenes, los recursos y las inversiones.

RECAUDACIÓN DEL IRPF

Preguntada por si ha habido avances en la negociación de la recaudación del 100% del IRPF y por tanto de los Presupuestos, Alamany ha exigido al PSC que deje de ser "el pararayos del PSOE", y ha criticado que el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, advirtiera de que sin las cuentas aprobadas no hay trenes.

"Ya saben que está encallada la recaudación del IRPF, como tantos otros temas, y que hasta que eso no se desencalle, lo sabe el Govern, no habrá abierta una negociación de Presupuestos", ha insistido la dirigente republicana, que ha añadido que para desencallarla el Gobierno se debe comprometer y garantizar que esta recaudación acabará pasando, en sus palabras.

También ha explicado que "no hay concreción" sobre una posible reunión del líder de ERC, Oriol Junqueras, con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, para hablar de la financiación.

En cuanto a la decisión de segmentar la votación del decreto omnibus que no logró apoyos suficientes la semana pasada en el Congreso, Alamany ha pedido al PSOE que deje de "abusar de su tacticismo" y ha acusado a los socialistas de filibusterismo, y ha reclamado a Junts que rectifiquen su postura y voten a favor del escudo social.